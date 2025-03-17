Жилье в столице стоит почти в четыре раза дороже омского эквивалента.

Представители портала «Мир квартир» провели любопытное исследование и выяснили, сколько квадратных метров жилья в Москве могут купить жители регионов, продав квартиру в своем городе и не прибегая к своим дополнительным сбережениям, ипотеке и прочим займам.

Для расчета взяли среднюю стоимость квартир в этих городах и разделили ее на актуальную среднюю стоимость квадратного метра жилья на рынке Москвы (353 863 рубля). В результате оказалось, что жители Сочи могут приобрести в столице 36 «квадратов» жилья, петербуржцы – 34 кв. м, жители Севастополя, Владивостока и Казани купят по 25 кв. м. Далее по списку идут Симферополь и Подмосковье (24 кв. м), Махачкала (23), Калининград (22) и Якутск (21 кв. м).

В Омске, по данным аналитиков, средняя стоимость квартиры составляет 5 млн 794 тыс. 318 рублей, соответственно, продав ее, можно приобрести 16 кв. м жилья в Москве. Это 36-е место списка.

– В целом по стране россиянин, чья средняя квартира стоит 6 394 912 рублей, сможет приобрести в Москве 18 кв. м, – говорится в исследовании.

Добавим, что за семь лет, когда проводилось предыдущее исследование, цены на «квадраты» в регионах выросли на 122 %, в то время как в столице – на 75 %. За счет этого теперь в Москве можно приобрести на 4 «квадрата» жилья больше, чем в 2018 году. Средняя стоимость квартиры в столице сегодня составляет 21 110 828 рублей.