Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Осадки будут способствовать уменьшению снежного покрова.

Наступившая рабочая неделя в Омске будет теплой и дождливой. Осадки прогнозируются на сегодня, завтра и четверг, 20 марта, а в среду потеплеет до +8 градусов. Весна постепенно заявляет свои права.

В понедельник ожидается +3…+4 градуса, дождь, по предварительным данным, пройдет во второй половине дня. На дорогах гололедица, так что автомобилистам следует быть особенно внимательными. 

·Общество

Осадки будут способствовать уменьшению снежного покрова.

Наступившая рабочая неделя в Омске будет теплой и дождливой. Осадки прогнозируются на сегодня, завтра и четверг, 20 марта, а в среду потеплеет до +8 градусов. Весна постепенно заявляет свои права.

В понедельник ожидается +3…+4 градуса, дождь, по предварительным данным, пройдет во второй половине дня. На дорогах гололедица, так что автомобилистам следует быть особенно внимательными. 