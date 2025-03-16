Тренер омских «ястребов» рассказал о своем подходе к матчам.

Наставник омского «Авангарда» Ги Буше в подробном интервью телеканалу «Ямал 1» раскрыл детали своего подхода к игрокам. Он заявил, что, приехав работать в команду, преследовал цель создать работающую систему.

– Мне не нравится говорить об изменениях, которые я привнес в команду. Я уважаю людей, которые работали здесь раньше. Дело не в том, чтобы изменить что-то. Мне важно было выстроить систему, чтобы с учетом своего опыта, который буду использовать, помочь игрокам и клубу в целом, – отметил Ги Буше.

Особенности подхода коуча – в индивидуальном подходе к каждому игроку. И поощрение либо нагрузка в зависимости от того, как отработал матч тот или иной хоккеист.

– Все должно быть по справедливости. Если заслужил выходной, то будет выходной, если поработать побольше, то так тому и быть. Если у игрока есть прогресс, он заслуживает того, чтобы ему об этом сказали. Если не углубляться в психологию, я бы сказал, что это важнейшая часть нашей работы, – подчеркнул наставник «ястребов».

Что касается планов на плей-офф, то главный тренер придерживается правила «жить одним днем».

– Я концентрируюсь на том, что будет здесь и сейчас. Все команды в КХЛ хотят побеждать. Но там будет завершение процесса, а я смотрю на процесс, – заявил Ги Буше. – Я называю это «победить сегодня». Что мы видим сегодня, над чем работаем, что улучшаем? Эти вопросы я задаю игрокам. Важно подумать о том, что происходит здесь и сейчас. Первостепенная задача для каждого игрока – быть в моменте. Топовым хоккеистам именно так и удавалось добиваться высоких результатов.

По мнению Буше, хоккейная удача – итог работы и стараний.

Плей-офф в КХЛ стартует 28 марта. «Авангард» сейчас находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции.