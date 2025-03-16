Глава профильного ведомства рассказала о решении этой проблемы. Какая позиция по этому вопросу у Омской епархии, не раскрывалось.

На встрече с митрополитом Омским и Таврическим Дионисием министр труда и социального развития Ирина Варнавская обсудила взаимодействие по вопросам сохранения семейных ценностей.

Стороны договорились о работе в рамках «Демографических десантов». Ирина Варнавская рассказала, как в дискуссиях с молодежью поднимается тема абортов.

– На встречах с подростками показываем пронзительный фильм «Мамино письмо». Он повествует о матери и дочери, которые одновременно оказываются на пороге важного и непростого репродуктивного выбора. Лента заставляет задуматься и переосмыслить актуальную и очень болезненную проблему абортов, – отметила Варнавская.

По мнению министра, такие фильмы позволяют подрастающему поколению осознать ценность семьи. А значит, и решают демографическую проблему в стране.

Какую точку зрения высказали представители Омской епархии, не уточняется.