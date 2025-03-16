Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На невежливого сотрудника маршрута № 64 пожаловались пассажиры.

В телеграм-канале «Омский новостной проезд» появилось видео конфликтной ситуации, произошедшей в автобусе № 64.

Очевидцы сообщили, что работник транспорта не поверил в подлинность удостоверения пенсионерки и попытался выставить из автобуса.

– По словам очевидцев, работник общественного транспорта грубил пассажирам, а пожилую женщину и вовсе пытался высадить на улицу, – уточняется в посте.

Мнения подписчиков разделились. Одни возмутились поведением кондуктора, другие уточнили, что пенсионерке стоило показать документы, подтверждающие личность, при входе в салон автобуса. И тем самым грубости она могла бы избежать.

·Общество

На невежливого сотрудника маршрута № 64 пожаловались пассажиры.

В телеграм-канале «Омский новостной проезд» появилось видео конфликтной ситуации, произошедшей в автобусе № 64.

Очевидцы сообщили, что работник транспорта не поверил в подлинность удостоверения пенсионерки и попытался выставить из автобуса.

– По словам очевидцев, работник общественного транспорта грубил пассажирам, а пожилую женщину и вовсе пытался высадить на улицу, – уточняется в посте.

Мнения подписчиков разделились. Одни возмутились поведением кондуктора, другие уточнили, что пенсионерке стоило показать документы, подтверждающие личность, при входе в салон автобуса. И тем самым грубости она могла бы избежать.