Омичей ждут мокрый снег и дождь, а также гололедица.

Специалисты Обь-Иртышского УГМС дали прогноз погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, ожидается до +10 градусов.

Завтра, 17 марта, в регионе ночью –3…+ 2 градуса, днем до +2…+7. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.

Во вторник, 18 марта, температура составит ночью –3...+2, днем +5...+10 градусов, местами до 0 градусов. Местами туман, на дорогах гололедица. Мокрый снег, дождь. Ветер 7–12 м/с, местами порывы до 15–17 м/с.

В среду, 19 марта, ночью –4…+1 градус, днем +4…+9 градусов, по северу до –1 градусов. Ожидаются снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер порывами до 15–17 м/с.