Горожане предпочитают классические направления.
В аэропорту предоставили статистику, куда любят летать омичи во время длинных майских выходных.
Жители города выбирают классические направления: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сочи и Анталью.
Так, в 2024 году в столицу на майские праздники отправились 21 094 человека, в город на Неве – 5397, в соседний Новосибирск – 3226, на юг страны – 3195, а в Турцию – 2271, приводит данные ngs55.ru. Вероятнее всего, похожая тенденция проявится и на нынешние майские выходные. В этом году с 26 апреля можно будет улететь в Анталью из Омска чартерным рейсом. Кроме того, омичам доступны рейсы в столицу Казахстана Астану, узбекский город Наманган и в Таиланд, на остров Пхукет. Более подробное летнее расписание Омского аэропорта традиционно появится в конце марта.