Дерзкую кражу раскрыли полицейские.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Амурского поселка Омска.

Девушка рассказала, что утром ждала автобус на остановке «Улица 24-я Северная» и слушала музыку в наушниках. Телефон лежал в правом наружном кармане куртки. Когда подъехал автобус, сзади омички якобы на посадку встала незнакомая женщина, которая не зашла в салон.

Когда закрылись двери и автобус тронулся, музыка в наушниках прекратилась, и омичка обнаружила пропажу смартфона стоимостью 20 тыс. рублей. Девушка вернулась на остановку и тщетно пыталась самостоятельно разыскать злоумышленницу, после чего обратилась в полицию.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела быстро установили личность подозреваемой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 52-летнюю омичку, ранее неоднократно судимую за хранение наркотиков, кражу и мошенничество.

Фигурантка, как установлено следователем, при посадке в транспорт незаметно вытащила телефон у девушки, который в дальнейшем продала прохожему за 3 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы.