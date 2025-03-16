Двоих жительниц города неизвестные убедили отдать деньги.

В омской полиции рассказали о двух свежих случаях мошенничества. Жертв обманули по классическим схемам.

Так, 62-летняя жительница Левобережья потеряла 7 тыс. рублей, доверившись «выгодному предложению» в социальной сети якобы от магазина ветеринарных товаров. Она хотела приобрести лекарство для собаки, но товар в итоге так и не получила.

А 35-летняя жительница Советского округа лишилась почти 170 тыс. рублей, поверив по телефону неизвестным. Мошенники действовали по примитивной схеме. Первый собеседник представился работником оператора сотовой связи и под предлогом актуализации данных клиентки запросил паспортные данные. Далее звонили якобы из ФСБ и Центробанка и убедили омичку перевести сбережения на некие «безопасные» счета. Сотрудники полиции разбираются в произошедшем, ведется следствие.

Правоохранители призывают горожан быть максимально бдительными при общении в интернете и по телефону, особенно при совершении денежных операций.