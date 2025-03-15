На первой он въехал в столб, на второй угодил в кювет.

В Одесском районе Омской области произошло два угона за одну ночь. Когда владельцы машин обратились в полицию, выяснилось, что преступления совершил 19-летний местный житель.

Как сообщили в полиции, ночью по дороге в магазин парень увидел в одном из дворов автомобиль BYD F3 с ключами в замке зажигания. Молодой человек убедился, что его никто не видит, потом завел машину и поехал. Сдавая назад, он въехал в столб.

Парень оставил машину и пошел дальше. Около соседнего дома он заметил приоткрытый гараж, а в нем автомобиль Toyota. Сельчанин вернулся к BYD F3, взял ключ и завел им вторую машину. Парень поехал кататься на ней и угодил в кювет.

Отметим, что молодой человек работал на стройке и уже привлекался к уголовной ответственности. Водительских прав у него нет.