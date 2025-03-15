Омск-Информ
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·Происшествия

Травмы получили четверо взрослых и двое детей.
Сегодня около 10:00 на 23 км трассы Омск – Муромцево случилось ДТП. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota с 67-летним мужчиной за рулем.
В аварии пострадали 6 человек: оба водителя, пассажиры автомобиля Honda (41-летняя женщина, 14-летняя девочка и 9-летний мальчик), а также 70-летняя пассажирка автомобиля Toyota.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
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·Происшествия

Травмы получили четверо взрослых и двое детей.
Сегодня около 10:00 на 23 км трассы Омск – Муромцево случилось ДТП. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Honda выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota с 67-летним мужчиной за рулем.
В аварии пострадали 6 человек: оба водителя, пассажиры автомобиля Honda (41-летняя женщина, 14-летняя девочка и 9-летний мальчик), а также 70-летняя пассажирка автомобиля Toyota.
В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.
1038