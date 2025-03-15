Омск-Информ
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·Происшествия

Причина пожара неизвестна.
Вчера утром в поселке Новоомском Омской области произошел пожар. Огонь вспыхнул около 07:21 и охватил один из домов с кочегаркой.
На место выехали 11 сотрудников МЧС на 3 машинах. Они ликвидировали открытое горение 07:54. Площадь пожара составила 10 кв. м.
До прибытия спасателей из дома эвакуировались 4 человека.
Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.
·Происшествия

Причина пожара неизвестна.
Вчера утром в поселке Новоомском Омской области произошел пожар. Огонь вспыхнул около 07:21 и охватил один из домов с кочегаркой.
На место выехали 11 сотрудников МЧС на 3 машинах. Они ликвидировали открытое горение 07:54. Площадь пожара составила 10 кв. м.
До прибытия спасателей из дома эвакуировались 4 человека.
Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.