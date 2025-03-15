Пострадали тренер спортивной школы, работник нефтегазовой компании, продавец-кассир, пенсионерка и студент.

По данным полиции, за минувшие сутки мошенники похитили со счетов омичей более 3 млн рублей. Чаще всего жителей региона обманывали под предлогом перевода денег для их сохранности на «безопасные счета».

Например, женщину-тренера спортивной школы, мошенник убедил, что ей нужно продлить договор на оказание услуг сотовой связи. Омичка сообщила аферистам коды из сообщений. Второй мошенник позвонил и сообщил, что аккаунт женщины на портале «Госуслуги» взломали, чтобы добраться до ее сбережений.Чтобы спасти деньги, омичка перевела 340 тыс. рублей на «безопасный счет».

Таким же образом лишились своих накоплений и заемных средств работник нефтегазовой компании – 770 тыс. рублей, пенсионерка – 637 тыс. рублей, студент колледжа – 118 тыс. рублей и продавец-кассир – 87 тыс. рублей.