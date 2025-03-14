Омск-Информ
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·Общество

Городские власти заказали почти 400 баннерных панно, 500 флагов, а также тематическую стелу и инсталляцию.

Администрация Омска объявила торги на украшение городских улиц к предстоящему Дню Победы. На эти цели из бюджета выделено 14,9 млн рублей.

Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет изготовить и разместить около 400 баннерных панно, 500 флаговых конструкций и флагштоков, а также тематическую стелу и праздничную инсталляцию. Монтаж всех конструкций власти планируют завершить до 25 апреля. В праздничном убранстве город простоит около месяца.

В этом году основным элементом оформления будет изображение скульптуры «Родина-мать зовет!».

·Общество

Городские власти заказали почти 400 баннерных панно, 500 флагов, а также тематическую стелу и инсталляцию.

Администрация Омска объявила торги на украшение городских улиц к предстоящему Дню Победы. На эти цели из бюджета выделено 14,9 млн рублей.

Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет изготовить и разместить около 400 баннерных панно, 500 флаговых конструкций и флагштоков, а также тематическую стелу и праздничную инсталляцию. Монтаж всех конструкций власти планируют завершить до 25 апреля. В праздничном убранстве город простоит около месяца.

В этом году основным элементом оформления будет изображение скульптуры «Родина-мать зовет!».