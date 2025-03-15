В регионе потеплеет до +6 °С.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в Омской области будет +1...+6 градусов. Скорость ветра 7–12 м/с. Местами ожидаются мокрый снег и дождь. На дорогах образуется гололедица.

По данным Gismeteo, в Омске днем будет 0...+2 градуса. Порывы ветра будут достигать 5–7 м/с. Однако осадков не ожидается.

В Омске снег с дождем пойдут в воскресенье.