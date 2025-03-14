Пассажиропоток в муниципальном транспорте вырос почти на 4 млн человек.

В 2024 году муниципальный транспорт Омска перевез 93,1 млн пассажиров. Объем перевозок в автобусах, троллейбусах и трамваях вырос на 3,8 млн человек.

Вероятнее всего, это произошло за счет перераспределения пассажиропотока – с центральных улиц города убрали частные маршруты, и омичам приходится пользоваться муниципальным транспортом.

За счет роста числа пассажиров ПП № 8 и МП «Электрический транспорт» дополнительно заработали 335 млн рублей, их доходы выросли на 7,9 %.