Горожане предлагают обновить в сквере тротуар, сделать освещение, а также высадить больше кустарников и цветников.

В Омске продолжают собирать предложения о локациях, которые могут быть благоустроены в 2026 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одно из таких мест – сквер имени Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева на пересечении улиц Думская и Маршала Жукова.

Как отметил и.о. главы администрации Центрального округа Николай Лось, в сквере регулярно проходят патриотические мероприятия, в том числе с участием школьников и студентов, в памятные дни к бюсту героя возлагаются цветы.

– Общественники и активисты высказали идею обновить тротуарное покрытие, организовать освещение, высадить в сквере больше кустарников и цветников. Кроме того, благоустройство этой территории позволит объединить в единую прогулочную зону сквер и отремонтированные площадь у Музыкального театра и улицу Бударина, – рассказал чиновник.

Предложить свои территории для благоустройства в следующем году можно через «Платформу обратной связи».