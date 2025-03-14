По мнению заслуженного тренера России Владимира Плющева, канадский специалист разбирается в хоккее и сумел создать боеспособную команду.
Хоккеисты омского «Авангарда» способны дойти до финала Кубка Гагарина, заявил заслуженный тренер России Владимир Плющев. Сейчас «ястребы» показывают качественную и результативную игру.
– Если смотреть по той игре, которую «Авангард» сейчас показывает, то могу сказать, что это минимум полуфинал. Минимум. А при нормальном стечении обстоятельств и принятии необходимых мер это может быть и финал, – сказал Плющев в комментарии порталу Legalbet.
Канадского главного тренера «Авангарда» Ги Буше эксперт назвал человеком, который разбирается в хоккее.
– Сейчас в «Авангард» пришел человек, который разбирается в хоккее. Он собрал команду воедино, создал боевые звенья, – отметил Плющев. – А это именно тренерский талант, потому что создать звенья – это не просто 16 игроков расставить, а должны быть связки, которые по психологическим и технико-тактическим данным подходят друг другу.
Игроки омской команды сейчас получают удовольствие от игры, поймали кураж и достаточно уверенно идут от игры к игре. В плей-офф у «Авангарда» все сложится нормально, заключил Владимир Плющев.