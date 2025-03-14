Омск-Информ
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·Спорт

Коробка с настольной игрой отличается оригинальностью.

Нападающему омского «Авангарда» Наилю Якупову подарили необычный и дорогой презент – нарды.

– Посмотрите, какую красоту мне подарили! – похвалился перед подписчиками форвард.

На одной половине доски, отделанной деревом, красуется портрет Якупова в хоккейной форме. А на другой половине доски – игральные кости и шашки с номером нападающего, № 65. Подписчики хоккеиста восхитились щедростью дарителя, изготовившего эти нарды. Судя по всему, презент пришелся по душе и форварду омской команды.

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·Спорт

Коробка с настольной игрой отличается оригинальностью.

Нападающему омского «Авангарда» Наилю Якупову подарили необычный и дорогой презент – нарды.

– Посмотрите, какую красоту мне подарили! – похвалился перед подписчиками форвард.

На одной половине доски, отделанной деревом, красуется портрет Якупова в хоккейной форме. А на другой половине доски – игральные кости и шашки с номером нападающего, № 65. Подписчики хоккеиста восхитились щедростью дарителя, изготовившего эти нарды. Судя по всему, презент пришелся по душе и форварду омской команды.

1426