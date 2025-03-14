Омск-Информ
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·Общество

Аромат создан парфюмером из Перми Виолой Новоселовой и приурочен ко дню рождения живописца. 

В Омском областном музее изобразительных искусств состоится вечер, посвященный дню рождения великого живописца Михаила Врубеля. 15 марта с 10:00 работают постоянная экспозиция и выставки, с 15:30 стартуют основные мероприятия.

– Аромаэкскурсия с дегустацией парфюма «Врубель» состоится в 18:00, – говорится в сообществе музея.

Аромат был создан парфюмером из Перми Виолой Новоселовой.  Ее вдохновили врубелевские «Цветы». Триптих живописца – одна из знаковых работ живописца и жемчужина коллекции Омского музея.

·Общество

Аромат создан парфюмером из Перми Виолой Новоселовой и приурочен ко дню рождения живописца. 

В Омском областном музее изобразительных искусств состоится вечер, посвященный дню рождения великого живописца Михаила Врубеля. 15 марта с 10:00 работают постоянная экспозиция и выставки, с 15:30 стартуют основные мероприятия.

– Аромаэкскурсия с дегустацией парфюма «Врубель» состоится в 18:00, – говорится в сообществе музея.

Аромат был создан парфюмером из Перми Виолой Новоселовой.  Ее вдохновили врубелевские «Цветы». Триптих живописца – одна из знаковых работ живописца и жемчужина коллекции Омского музея.