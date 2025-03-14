Подразделению компании исполнилось 10 лет.

13 марта 2025 года сервисный центр омского водоканала отметил 10-летие своей работы. Открытие клиентского подразделения было приурочено к 100-летию омского городского водопровода. С 2015 года квалифицированные специалисты выполнили более 550 тысяч заявок горожан по оказанию различных отраслевых услуг.

– Подводя итоги работы сервисного центра за 10 лет, можно констатировать, что предложенные клиентам дополнительные услуги предприятия в формате «одного окна», оказались востребованы. Список предложенных услуг за эти годы расширился с 16-ти до 28-ти, а по некоторым видам сервисов количество заявок увеличилось в разы, – рассказала коммерческий директор омского водоканала Ольга Смиковская. – За десять лет специалисты омского водоканала обработали 551 953 заявки по работам на сетях водопровода и канализации и по приборам учета, реализовали 51 тысячу приборов учета, свыше 10 тысяч раз оказали услуги по лабораторным исследованиям воды, воздуха и почвы. Ответили на 814 тысяч телефонных звонков.

В настоящее время сервисный центр омского водоканала предлагает 28 услуг: от установки приборов учёта до аренды спецтехники и проектных работ по строительству коммуникаций. Также в сервисном центре потребители могут исследовать пробы воды, сточных вод, почвы.

С полным перечнем услуг и стоимостью работ можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Услуги» или по телефонам 53-08-79, 8-962-053-00-11, 8-913-150-50-40. Сервисный центр расположен в главном офисе по адресу: ул. Маяковского, 2 (остановка «Транспортная академия»).