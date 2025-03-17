О гигиене полости рта, уходе за зубами, профилактике их болезней рассказала зам. главврача Городской стоматологической поликлиники «Люксдент» Галина Пузанова.

Как правильно ухаживать за зубами, о гигиене полости рта, зубных болезнях и мерах их профилактики специалистам Областного центра общественного здоровья рассказала заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент» Галина Пузанова.

– Галина Михайловна, что такое гигиена полости рта? С чего она начинается?

– Это комплекс мер, направленных на удаление налета и зубных отложений с целью профилактики стоматологических заболеваний. От качества ее проведения зависит не только здоровье зубов, но и состояние десен, слизистой полости рта и даже органов желудочно-кишечного тракта. Различают индивидуальную гигиену, которая проводится в домашних условиях, и профессиональную в кабинете стоматолога.

Гигиена полости рта дома позволяет удалить скопившиеся остатки пищи и снять мягкий зубной налет. Одной лишь щетки и пасты недостаточно для полной очистки всех поверхностей зубов и межзубных промежутков. Процедура должна включать использование ополаскивателя, зубной нити или ирригатора. При ношении ортопедических конструкций или брекет-системы также необходимо использовать зубные ершики.

Профессиональная гигиена у врача направлена на:

снятие твердых зубных отложений (над- и поддесневого зубного камня);

удаление пигментированного налета от курения, кофе и чая;

полировка поверхности эмали;

выявление кариеса на начальном этапе.

Профессиональная гигиена зубов и полости рта является не только методом профилактики, но и обязательным этапом перед любыми стоматологическими процедурами – от отбеливания до хирургических вмешательств.

– Если не соблюдать гигиену полости рта, к каким заболеваниям, причем не только стоматологическим, это может привести?

– Без должного гигиенического ухода развивается кариес, который со временем может перейти в осложненные формы: пульпит и периодонтит. Данные заболевания требуют эндодонтического лечения, вследствие чего ткани зуба лишаются питания и становятся более хрупкими. Несвоевременное удаление зубного камня приводит к воспалению десен и развитию пародонтита. При этом костная ткань альвеолярного отростка постепенно атрофируется, что может привести к потере зубов и необходимости дорогостоящего протезирования. Также несанированная полость рта может приводить и к патологиям желудочно-кишечного тракта, негативно сказываться на сердечно-сосудистой и иммунной системах.

– Какие заболевания зубов наиболее распространены сегодня? Можно ли их предотвратить на раннем этапе? Каким образом?

– Все те же, что были и 20, и 50 лет назад: кариес, пульпит, периодонтит у зубов, гингивит, пародонтит у десен. Пища, которую мы употребляем, играет важную роль в поддержании здоровья полости рта и профилактике кариеса. Рацион, богатый питательными веществами, такими как витамины, минералы и антиоксиданты, способствует укреплению зубной эмали и предотвращению развития кариеса. Особое внимание следует уделить употреблению пищи, богатой кальцием и фосфором, так как они способствуют реминерализации и защите зубов, а овощи и фрукты уменьшают образование агрессивных кислот, которые формируются в процессе распада простых углеводов. И конечно, регулярное посещение врача-стоматолога для проведения профилактического осмотра и своевременного лечения.

– На что прежде всего нужно обращать внимание человеку при самоосмотре ротовой полости? Если что-то не в порядке, как поступать?

– В первую очередь стоит обратить внимание на изменение цвета зубов, появление дефектов на эмали зуба, пятен, ретенцию пищи между зубами, появление неприятного запаха изо рта, несмотря на качественную гигиену полости рта. Затем осмотреть слизистую и язык на наличие высыпаний, эрозий, болезненных или безболезненных образований. При обнаружении вышеперечисленных симптомов стоит обратиться к стоматологу для консультации.

– Как часто нужно посещать врача-стоматолога?

– Посещать стоматолога необходимо каждые 6 месяцев. В настоящее время преобладают скрытые формы кариеса. Это межзубные промежутки, ближе к десне. Очень часто кариес протекает незаметно для пациента в пределах дентина зуба, разрушая его изнутри, и его наличие может выявить только врач на осмотре, используя увеличение и кариосдетектор. Кроме того, есть группа пациентов с очень низкой кариосрезистентностью, таким пациентам рекомендуют проходить осмотр не реже одного раза в 3 месяца.

– Какие наиболее частые ошибки совершают люди при лечении зубов?

– Основной ошибкой являются нарушение плана лечения (несоблюдение графика посещения на промежуточных этапах, отказ от рекомендаций по рациональному протезированию, неоконченное лечение) и несоблюдение пациентами врачебных рекомендаций после проведенного лечения.

– Каковы меры профилактики заболеваний полости рта? Сколько, когда и каким образом нужно чистить зубы?

– Самое важное в данном вопросе – чистка зубов. Каждый человек вне зависимости от возраста должен утром и вечером чистить зубы не менее 2 минут. Зубную щетку следует мыть после каждого использования, так как на ней после чистки остается зубной налет, что приводит к размножению бактерий. Зубную щетку нужно менять как минимум раз в три месяца.

– Как правильно подобрать зубные щетки, пасты и иные средства чистки зубов? Нужно ли при этом консультироваться с врачом?

– Для чистки зубов рекомендуется использовать профилактические зубные пасты, которые содержат фтор, препятствующий образованию кариеса. Лечебные зубные пасты назначает врач-стоматолог после постановки диагноза.

Важное значение имеет выбор хорошей зубной щетки. Советую приобретать щетку с искусственной щетиной, которая считается более гигиенической, практичной и долговечной. Что касается оптимальной степени жесткости, то, если у пациента нет особых показаний, ему подойдет обычная щетка средней жесткости.

Также необходимо использовать зубную нить (флосс) – ее следует применять после еды, чтобы удалить остатки пищи между зубами, и ирригатор – при его использовании происходит массаж десен и промываются межзубные промежутки.