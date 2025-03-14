Постановка Алексея Крикливого по роману Елены Чижовой идет на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой двенадцатый год, но билеты по-прежнему надо «ловить».

Спектакль «Время женщин» (16+) – первая работа режиссера Алексея Крикливого в Омской драме. Премьера состоялась в декабре 2013 года. Более одиннадцати лет постановка идет на Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой и неизменно пользуется огромным успехом – билеты раскупаются в течение дня, а многие зрители пересматривают постановку снова и снова. Сегодня, 14 марта, зрители увидят «Время женщин» в 100-й раз!

Режиссер и исполнители поделились мнениями, в чем секрет этого спектакля.

– Юбилей спектакля – это как юбилей семьи. Да и сам спектакль про семью, сложную, сложившуюся вопреки обстоятельствам времени. Семьи бывают разные: какие-то расстаются через год, кто-то тянет десятилетия, а кто-то празднует столетие. Да, юбилей провоцирует воспоминания. Но мне очень хочется для вас много новых интересных дел, мощного здоровья, творческих и человеческих радостей. Бывает так, что порой я вижу «Время женщин» или в Омске, или на гастролях. И для меня каждый раз большой подарок, как вы мощно держите спектакль в своих руках и сердцах. И это не только вопрос вашего высокого профессионализма, это что-то большое и человеческое! С юбилеем вас! Будьте могуче здоровы!!! Обнимаю!!! – поздравил всех причастных Алексей Крикливый.

Заслуженный артист России Олег Теплоухов сделал акцент на том, что «Время женщин» – это хорошая литература, роскошный роман, написанный легким, поэтичным языком, легко читается при всей своей сложности и многослойности.

– История про сострадание, которого сегодня иногда не хватает в нашей суматошной жизни, поэтому этот спектакль идет уже скоро 12 лет, он один из самых старых в нашем репертуаре, но при этом он живой, и все эти годы как будто в одном и том же тонусе, несмотря на пять крупных вводов. Смена исполнителей меняет рисунок, характер, голос спектакля, но он остается живым. Это редкость вообще, честно скажу, – поделился Теплоухов.

«Время женщин» – история о женщинах, об их силе, мужестве и красоте. Действие происходит в Ленинграде на рубеже 50–60-х годов XX века. Ленинградская лимитчица Антонина умирает, надорвавшись на заводе, а ее дочь Сюзанну (в крещении – Софью), девочку-художницу, воспитывают три питерские старухи, соседки по коммуналке, стараясь вложить в нее все – от собственно права на жизнь до знания французского языка. Своим милосердием и любовью они защищают девушку от жестоких законов жизни, дарят ей свой нерастраченный запас нежности и ласки. Кто знает, возможно именно эта любовь и нежность способна творить чудеса? Тонкие душевные переживания, которые испытывают героини, не могут не тронуть и никого не оставляют равнодушными.

– Спектакль «Время женщин» мы играем почти четыре часа, но никто из зрителей ни разу не сказал, что он идет долго. И если бы он шел еще дольше, его бы все равно смотрели. А все потому, что в этой истории есть душевность и даже жалость. Бабушки испытывают жалость к Тоне. Человеческое сострадание – качество, присущее тому ушедшему поколению. Сострадание такое, что готовы, как родные люди, взять под свое крыло ребенка. Они не раз говорят: «Лишь бы с нами девочка была». А бабушки эти сами одинокие, у всех судьбы тяжелые, в этой девочке они нашли смысл своей жизни. Время, которое описано в романе, о нем сейчас можно только вспоминать и говорить: «Были люди в наше время». Сейчас молодые люди вообще могут не знать, что в жизни бывает так, ведь очень много молодежи ходит на наш спектакль. Они приходят и видят что-то для себя новое. А может, кто-то задумается и зайдет к соседу одинокому, картошки принесет или чай заварит, – размышляет народная артистка России Валерия Прокоп.

Заслуженный деятель культуры Омской области Элеонора Кремель отметила, что режиссер Алексей Крикливый очень хорошо умеет работать с литературными текстами.

– Иногда я сама задумываюсь, в чем же секрет такого зрительского успеха у спектакля «Время женщин»? Он ведь долгий, а все уже так привыкли к коротким постановкам. Но зрители часто подходят после спектакля, говорят добрые слова, и выясняется, что они уже третий или четвертый раз его смотрят, причем часто это молодые люди. Я думаю, здесь все сошлось – работа режиссера, актерский ансамбль, оформленное пространство, – считает Кремель.

Добавим, что спектакль «Время женщин» был неоднократно отмечен на разных уровнях. Постановка вошла в Long List самых заметных спектаклей сезона 2013–2014 гг. национальной театральной премии «Золотая маска».

В 2015 году по итогам регионального театрального фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа Омской области» «Время женщин» признан «Лучшим спектаклем». В этом же году творческий коллектив спектакля удостоен премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры и искусства.

В рамках «Больших гастролей» спектакль показали на сцене Тюменского большого драматического театра в 2021 году, а в 2023 году – на сцене МДТ – Театра Европы в Санкт-Петербурге.

В 2022 году спектакль «Время женщин» с успехом прошел на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова во время обменных гастролей Омской драмы. А в феврале этого года спектакль с триумфом прошел в рамках XI фестиваля имени А. М. Володина «Пять вечеров» в Санкт-Петербурге.

Фото: Омский академический театр драмы.