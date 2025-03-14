Омск-Информ
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·Происшествия

Силовики прикрыли все это безобразие и взяли бизнесменов. 

Омские силовики возбудили уголовное дело в отношении жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, в цокольном этаже жилого дома на проспекте К. Маркса процветал покерный клуб, в котором проводились азартные игры, а игроков обслуживали несколько крупье и официантов. При осмотре помещения сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии изъяли семь специальных столов, более полутора тысяч фишек различного номинала, более десятка колод игральных карт, почти 40 тысяч рублей.

Следователи допрашивают свидетелей и подозреваемых. Организаторам бизнеса грозит до двух лет тюрьмы.

·Происшествия

Силовики прикрыли все это безобразие и взяли бизнесменов. 

Омские силовики возбудили уголовное дело в отношении жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ).

По версии следствия, в цокольном этаже жилого дома на проспекте К. Маркса процветал покерный клуб, в котором проводились азартные игры, а игроков обслуживали несколько крупье и официантов. При осмотре помещения сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии изъяли семь специальных столов, более полутора тысяч фишек различного номинала, более десятка колод игральных карт, почти 40 тысяч рублей.

Следователи допрашивают свидетелей и подозреваемых. Организаторам бизнеса грозит до двух лет тюрьмы.