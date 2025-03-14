Параллельно вывозится снег и осуществляется промывка дождеприемных колодцев.
Сегодня, 14 марта, в связи с гололедом в Омске из-за резкого перепада температуры воздуха усилена работа по обработке дорог и тротуаров. Судя по снимкам с мест, борьба дается с переменным успехом.
Параллельно с этим продолжаются вывоз снега и промывка дождеприемных колодцев. В список адресов на сегодня вошли улицы: Тургенева, 3-я Путевая, 24-я Северная, 50 лет Профсоюзов, Валиханова, Энтузиастов, Комарова, Тургенева, Красный Путь, проспект Мира.
Мэр Сергей Шелест уточнил, что днем задействованы 142 единицы дорожной техники и порядка 150 рабочих.
Гололед образовался из-за резкого потепления в дневные часы. Похоже, таким образом в город пришла весна.