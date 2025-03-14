В регионе действует 35 мер поддержки участников спецоперации и их семей.

Губернатор Виталий Хоценко провел рабочую встречу с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым. Он приехал в Омск на пленарное заседание Совета законодателей СФО.

На встрече обсуждалось социально-экономическое развитие Омской области, а также поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Речь, в частности, идет о возвращении бойцов к мирной жизни.

– По поручению нашего президента Владимира Путина в регионе стартовал кадровый проект «ПРОдвижение ГЕРОЕВ», цель которого помочь ребятам найти свой профессиональный путь и применить накопленный на фронте опыт в мирной жизни. Мы продолжаем расширять перечень мер поддержки, сейчас их у нас действует уже более 35, – сообщил губернатор.

Хоценко также добавил, что к 9 Мая в Омске будет открыт парк «Патриот», площадкой для которого станет обновленный парк Победы на Левобережье. Также в Омске пройдет парад и, возможно, шествие «Бессмертного полка».