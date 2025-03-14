С начала года контролеры проверили более 5 тысяч транспортных средств.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о борьбе с безбилетниками в городских автобусах. Накануне контролеры ПП № 8 провели очередной рейд, в ходе которого проверили более 220 автобусов. Их «улов» – 18 пассажиров, не оплативших вовремя проезд.

– Всего же с начала года контрольные мероприятия прошли в 5139 транспортных средствах, а в работу были переданы 237 актов за безбилетный проезд, – написал мэр в своем телеграм-канале.

На сегодняшний день штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте Омска составляет от 300 до 1000 рублей при первом нарушении и от 1500 до 2000 – при повторном.