Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Чернобыльский – болельщик омской команды с, пожалуй, самым большим стажем.
Болельщик омского «Авангарда» на днях отметил 101-й день рождения. Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Чернобыльский, несмотря на солидный возраст, не пропускает игр любимой команды и в буквальном смысле не спит ночами, когда «ястребы» проводят матчи на западе страны.
В интервью 12 каналу Юрий Чернобыльский пожелал «Авангарду» выиграть Кубок Гагарина.
– Ребята, «Авангард», я за вас болею. Не сплю, переживаю. Бейте всех подряд. Будьте первыми всегда и везде! Я вас всех люблю, – сказал он, обращаясь к хоккеистам.
Сегодня его любимая команда сыграет заключительный домашний матч в регулярном чемпионате КХЛ. На льду «G-Drive Арены» «ястребы» примут челябинский «Трактор», лидера Восточной конференции. Начало игры в 19:30.