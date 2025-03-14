В 2018 году Андрей Новосельцев поднялся на вулкан Охос-дель-Саладо высотой около 7 тысяч метров на границе Аргентины и Чили.

Федерация альпинизма города Омска сообщает о гибели на специальной военной операции известного омского альпиниста Андрея Новосельцева. Прощание с ним состоялось накануне, 13 марта, в Воскресенском военном соборе. Бойца похоронили на Пушкинском кладбище.

Андрей Новосельцев является выпускником кафедры теории и методики туризма и рекреации СибГУФКа. В феврале 2018 года альпинист в составе омско-новосибирской группы покорил вулкан Охос-дель-Саладо высотой 6893 метра, расположенный на границе Аргентины и Чили. Восхождение проходило всложных погодных условиях.Вулкан является второй по высоте вершиной в Южной Америке.

Редакция «Омск-информа» приносит соболезнования родным и близким Андрея Новосельцева.