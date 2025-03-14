Нерегулярный сон ускоряет старение организма, а качественный его замедляет.
Сон помогает замедлить процесс старения организма, а его нарушение даже у молодых, здоровых людей может ускорить старение, заявил врач-невролог, психиатр, сомнолог Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ) Пироговского университета Руслан Исаев.
По словам специалиста, нарушения сна распространены при патологическом старении и когнитивных расстройствах. Сон играет ключевую роль в функционировании головного мозга.
– Существует понятие «оптимальный сон», который подразумевает отход ко сну до полуночи, пробуждение до 8:00, длительность ночного сна 7–9 часов, быстрое засыпание и спокойный сон без частых пробуждений, – сказал эксперт в комментарии «Газете.Ru». – Организацию «оптимального сна» можно рассматривать в качестве геропротективной стратегии, то есть замедляющей старение. Нормы сна и привычки, связанные со сном, могут существенно отличаться у разных людей. Тем не менее в среднем человеку требуется около 7–8 часов сна в сутки, чтобы оставаться здоровым.
Наладить качественный сон просто – нужно ложиться пораньше. Гормон сна вырабатывается с полуночи до четырех утра. В это время важен крепкий и глубокий сон.