Пришедшая в регион оттепель несет массу опасностей.

Синоптики рассказали о погоде на пятницу, 14 марта, в Омске. Накануне в городе шел снег с дождем, и за ночь дороги и тротуары покрылись тонким слоем льда. В связи с этим омичам следует быть особенно внимательными и осторожными – есть высокий риск получения травмы.

До полудня и ближе к концу рабочего дня вновь ожидаются осадки в виде снега и дождя, температура воздуха составит 0…+2 градуса. Местами сильный ветер южного направления.

Такая же погода будет стоять ближайшую неделю. Во вторник, 18 марта, ожидается до +7 градусов.