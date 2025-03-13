Учредителем новой компании стал директор компании, которая возводит жилье в районе Старозагородной рощи.

В марте в Омске зарегистрирована новая строительная компания, ООО «Специализированный застройщик «Созвездие».

Учредителем организации стал директор ООО «СЗ «Импарк» Алексей Буриков. Этот застройщик возводит дома у Старозагородной рощи, на берегу Иртыша. Зарегистрирована новая компания на улице Фурманова, на берегу Оми.

При этом неизвестно, намерен ли застройщик возводить дома неподалеку от места регистрации. Учредитель ответил уклончиво.

– Да, зарегистрирована новая компания. Есть определенные планы, которые пока раскрывать преждевременно в силу неопределенной текущей ситуации в экономике и на рынке. Не исключено, что пока «Созвездие» может взять какие-нибудь подряды, заработать себе имя, так сказать, – цитирует Бурикова «СуперОмск».

Строитель дал понять, что имеет притязания на некие земельные участки в городской черте, но вопрос пока не согласован.