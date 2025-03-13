Омск-Информ
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·Авто

Молодой человек разъезжал на заметном «Ниссане» с надписью «камикадзе».

Омские автоинспекторы рассказали, как заставили водителя избавиться от тонировки. 25-летний молодой человек был остановлен на улице Интернациональной. Он разъезжал на авто «Ниссан» с надписью «камикадзе» и модными затонированными стеклами. Тонировка не соответствовала требованиям безопасности.

Водителя привлекли к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Нарушитель на месте и на глазах у прохожих устранил «тонировку».

Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание лобового стекла и передних боковых стекол - должно быть не менее 70%. При выявленном нарушении водитель подвергается наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Если нарушитель отказывается устранять тонировку, то ему светят штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Наказание назначает суд.

·Авто

Молодой человек разъезжал на заметном «Ниссане» с надписью «камикадзе».

Омские автоинспекторы рассказали, как заставили водителя избавиться от тонировки. 25-летний молодой человек был остановлен на улице Интернациональной. Он разъезжал на авто «Ниссан» с надписью «камикадзе» и модными затонированными стеклами. Тонировка не соответствовала требованиям безопасности.

Водителя привлекли к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Нарушитель на месте и на глазах у прохожих устранил «тонировку».

Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание лобового стекла и передних боковых стекол - должно быть не менее 70%. При выявленном нарушении водитель подвергается наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Если нарушитель отказывается устранять тонировку, то ему светят штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Наказание назначает суд.