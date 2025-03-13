Молодой человек разъезжал на заметном «Ниссане» с надписью «камикадзе».

Омские автоинспекторы рассказали, как заставили водителя избавиться от тонировки. 25-летний молодой человек был остановлен на улице Интернациональной. Он разъезжал на авто «Ниссан» с надписью «камикадзе» и модными затонированными стеклами. Тонировка не соответствовала требованиям безопасности.

Водителя привлекли к административной ответственности по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Нарушитель на месте и на глазах у прохожих устранил «тонировку».

Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание лобового стекла и передних боковых стекол - должно быть не менее 70%. При выявленном нарушении водитель подвергается наказанию в виде административного штрафа в размере 500 рублей (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ).

Если нарушитель отказывается устранять тонировку, то ему светят штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток, или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Наказание назначает суд.