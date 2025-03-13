По количеству и вовлеченности болельщиков в социальных сетях Омск уступил Магнитогорску и Челябинску.
Сайт Sports.ru составил рейтинг хоккейных городов России, опираясь на спортивные достижения, вовлеченность болельщиков, активность в социальных сетях. Омск занял третье место после Магнитогорска и Челябинска.
Так, Омск показал высокий результат в проценте побед команд КХЛ, занимая третье место с 28,29 %. «Авангард» занял третье место по количеству подписчиков в социальных сетях среди хоккейных городов России с результатом 3,48 млн подписчиков. Однако уровень вовлеченности болельщиков в соцсетях Омска (0,81 %) оказался ниже, чем у лидеров рейтинга Санкт-Петербурга и Магнитогорска.
В итоговом рейтинге хоккейных городов России Омск занял третье место с общим баллом 84,07, уступив Магнитогорску с показателем 92,89 и Челябинску с цифрами 84,57.