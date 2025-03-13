Три птицы обрели новый вольер.

В Большереченском зоопарке орлы переехали в новый вольер. Речь идет о болтунишке орле-могильнике и паре степных орлов.

Хищные птицы обосновались в новом просторном доме, где для них создали все необходимые условия. У хищников теперь есть все, что нужно для комфорта: обновленные домики, укрытия, присады, столы для подачи пищи.

Как уточнили в зоопарке, перемещение птиц произошло без происшествий. Питомцы сразу освоились на новом месте и занялись активным изучением вольера.

По словам директора государственного Большереченского зоопарка имени В.Д. Соломатина Юлии Сырецкой, сейчас идет планомерное улучшение условий жизни всех подопечных.

- Один из глобальных проектов – «Птичий парк», открытие которого состоится этой весной. Это будет действительно значимое событие, так как весь птичий ряд, многие жители которого живут в зоопарке уже довольно давно, переедет на новое, улучшенное место жительства,- отметила директор зверинца.

На данный момент в зоопарке ведутся работы по реконструкции всех объектов на территории: улучшаются условия для пребывания посетителей, ремонтируют и расширяются вольеры для всех обитателей. Уже появились новые кафе, зоны отдыха, обновлены кормокухня и копытный ряд, в новый вольер в прошлом году заехала белая медведица Думка.