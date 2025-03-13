До этого она больше двух лет руководила представительством в качестве исполняющей обязанности.

Руководителем представительства МИД России в Омске назначена Елена Генова. Соответствующий приказ дипломатического ведомства был подписан 10 марта.

Геновой 47 лет. В 2001 году она окончила факультет международных отношений МГИМО МИД России. Имеет дипломатический ранг первого секретаря 2-го класса, который был присвоен в декабре 2024 года. Владеет английским и французским языками.

B системе Министерства иностранных дел Елена Генова работает с 2001 года. Занимала различные должности в центральном аппарате ведомства и за рубежом. С декабря 2022 года по март текущего года была исполняющей обязанности руководителя представительства МИД России в Омске.