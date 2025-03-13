Среднему медицинскому персоналу будут доплачивать по 30 тысяч.

Врачам и медсестрам, работающим в центральных больницах сельских районов Омской области, существенно увеличили социальные выплаты. С 1 апреля врачам будут доплачивать по 50 тыс. рублей, среднему медперсоналу – по 30 тысяч.

– Приняли решение о повышении отдельным медицинским работникам социальной выплаты. Это шаг к выравниванию оплаты труда медиков, работающих в бюджетных отделениях, и медиков, оказывающих помощь по территориальной программе ОМС, – прокомментировал губернатор Виталий Хоценко.

Как пояснили в областном правительстве, выплаты будут распространяться на медиков, работающих в больницах, которые расположены на территориях с населением до 50 тыс. человек. Под эти требования попадают все больницы в сельских районах, а также в малых городах области – Таре, Калачинске, Исилькуле, Тюкалинске и Называевске.

Сейчас выплаты составляют: