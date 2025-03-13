Банк оптимизирует условия, чтобы клиенты могли выгоднее решить свои финансовые вопросы в условиях высокой ключевой ставки.

ВТБ снижает на 0,5 п.п. минимальные ставки по потребительским кредитам, до 20,1 %. Об этом рассказал начальник управления «Потребительское кредитование» Константин Снегирев. По его словам, банк оптимизирует условия, чтобы клиенты могли выгоднее решить свои финансовые вопросы в условиях высокой ключевой ставки. Предложения могут быть актуальны в высокий сезон летних отпусков, когда многие заемщики традиционно берут кредиты на путешествия, ремонт, строительство дач или крупные покупки.

– Однако пока рано говорить о том, что это начало долгосрочного тренда. Скорее это осторожный шаг, направленный на то, чтобы оценить реакцию рынка для выстраивания более клиентоориентированного ценообразования, – отметил Константин Снегирев.

Несмотря на снижение ставок, рынок потребительского кредитования продолжит падение в текущем году. По итогам года продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн рублей, снизившись на треть к 2024 году. На объемы кредитования негативно влияют макропруденциальные лимиты и надбавки к коэффициентам риска по кредитам наличными. Меры регулятора также сужают возможности клиентов. Все больше из них переходят в категорию заемщиков с долговой нагрузкой более 50 %, что снижает уровень одобрения заявок. Поддержкой для рынка в этом году может стать смягчение денежно-кредитной политики со стороны регулятора во всех сегментах розничного кредитования.

В ВТБ кредит наличными составляет от 50 тыс. до 40 млн рублей сроком до 7 лет. Оформить заявку на кредит можно в ВТБ Онлайн или в офисе банка. Получение кредита доступно в любом отделении банка.

Прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования. Полная стоимость кредита – 31,100 % – 60,000 % годовых, процентная ставка 20,1 % – 47,9 % годовых, сумма 100 001 – 7 млн руб, срок 6 – 84 мес. с услугой «Ваша низкая ставка» (ВНС). Без ВНС полная стоимость кредита – 31,100 % – 60,000 % годовых, процентная ставка 31,1 % – 60,0 % годовых, сумма 100 001 – 40 млн руб, срок 6 – 84 мес. Изучите все условия кредита на vtb.ru. Банк может отказать в заключении договора потребительского кредита без объяснения причин. Условия действительны с 12.03.2025. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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