Мужчине был закрыт въезд в страну, но его это не остановило.

Омские пограничники задержали иностранца, который пытался незаконно проникнуть на территорию региона. Для этого житель одной из стран Центральной Азии, которому ранее был закрыт въезд на территорию России, решил воспользоваться электричкой Петропавловск – Исилькуль.

– Иностранец был обнаружен в железнодорожном пункте пропуска «Исилькуль» в ходе осуществления осмотра электропоезда, следовавшего в Россию, – сообщили в Пограничном управлении УФСБ по Омской области. – Несмотря на имеющееся ограничение на въезд в РФ, иностранный гражданин решил незаконно пересечь государственную границу. Реализуя задуманное, пытался укрыться от процедуры пограничного контроля в санитарном помещении вагона, но был задержан пограничниками.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Ближайшие два месяца он проведет в следственном изоляторе. Отметим, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу.