Омск-Информ
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·Общество

Обновленная советская вывеска заняла свое место.
В Омске на прежнем месте установили обновленную вывеску магазина «Радость». Монтаж начался вчера, а уже сегодня все буквы можно наблюдать на крыше дома № 31 на проспекте Маркса.
Отметим, что работы пока продолжаются. Закончить их и включить подсветку вывески планируется в начале следующей недели.
·Общество

Обновленная советская вывеска заняла свое место.
В Омске на прежнем месте установили обновленную вывеску магазина «Радость». Монтаж начался вчера, а уже сегодня все буквы можно наблюдать на крыше дома № 31 на проспекте Маркса.
Отметим, что работы пока продолжаются. Закончить их и включить подсветку вывески планируется в начале следующей недели.