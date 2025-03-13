Муниципальные учреждения Омска увеличили доходы от сдачи в аренду и платных услуг.

За 2024 год муниципальные учреждения Омска заработали на оказании платных услуг около миллиарда рублей. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по экономическому развитию.

– Структурные подразделения администрации города Омска являются учредителями 217 муниципальных учреждения, помимо основной деятельности, они еще и зарабатывают деньги. В прошлом году сумма доходов составила 848 млн 480 тыс. 195 руб. 30 коп., – сообщила заместитель директора департамента имущественных отношений Мария Стуколова.

Наибольшую прибыль принесли услуги в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта (262,46 млн руб.), на втором месте – услуги в сфере образования (179,97 млн руб.), на третьем – городского хозяйства (171,99 млн руб.). Четвертое занимает сфера культуры (138,67 млн руб.), пятое – имущественных отношений (79,19 млн руб.).

Заместитель мэра города Омска Инна Елецкая подробно рассказала о социальной сфере, которая тоже приносит прибыль. Всего в подведомственном подчинении находится 436 учреждений, 350 относятся к сфере образования, 51 подведомственно департаменту культуры, 35 – молодежной политики и спорта. Судя по цифрам, некоторые заведения весьма преуспели в этом.

Больше всего заработали спортшколы и оздоровительные лагеря. На втором месте – школы. Так, средняя школа № 55 получила доход в размере 8,5 млн рублей, гимназия № 150 – 7,02 млн руб., школа № 96 – 6,1 млн руб., школа № 123 им. О. Охрименко – 4,58 млн руб., гимназия № 84 – 3,65 млн руб.

Основная статья официальных доходов школ – дополнительные уроки и занятия в секциях, иногда – сдача в аренду помещений. Так, в 2023 году на арендных отношениях школы заработали 8,5 млн руб., в 2024-м уже 14 млн руб., платные услуги в 2023 году дали 211 млн рублей дохода, в 2024-м – 248 млн.

Наверняка школы могли бы зарабатывать и больше, но в значительной мере учебным заведениям мешает встать на коммерческие рельсы отсутствие менеджерских способностей у руководителей.

– Директора школ, как правило, бывшие учителя, – отмечает Инна Елецкая. – Они прекрасно знают содержание образования, но, к сожалению, многим из них не хватает экономических знаний.

Елецкая рассказала, что 60 % от поступлений идут на заработную плату, и, судя по всему, коммерческие доходы хорошо отражаются на зарплатах директоров. В прошлом году по отчетам о зарплатах руководителей городских общеобразовательных учреждений на первом месте была школа № 55, директор которой в среднем зарабатывала 115 тыс. рублей в месяц, на втором – гимназия № 150 с зарплатой директора 114 тысяч.