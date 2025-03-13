Хоккеист заявил, что омичам стоит гордиться, что у них есть такой музей.

Один из самых медийных игроков «Авангарда», нападающий Марк Верба побывал в Омском областном музее имени Врубеля. Хоккеист остался под большим впечатлением от увиденного.

– Омичи, вам 100 % есть чем гордиться! Большая и разнообразная экспозиция! Великолепные и отзывчивые сотрудники! Рекомендую посетить, если вдруг еще не были, – написал спортсмен в своем телеграм-канале.

На фотографиях к посту Верба, в частности, рассматривает картины Михаила Боткина «Жены, издали смотрящие на Голгофу» (написана в 1867 году) и Ивана Айвазовского «Буря на Черном море» (1873 год). Обе поступили в Омск в 1925 году – первую передала дочь художника, вторая пришла из государственного музейного фонда.