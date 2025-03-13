Их продают в интернет-магазинах.

Сотрудники Роспотребнадзора нашли в интернет-магазине потенциально опасные БАДы. Омичам советуют не покупать на сайте https://tea-altay.ru лечебный чай в ассортименте, «Золотой корень из Алтая», «Красный корень из Алтая», «Красную щетку из Алтая».

Как сообщает омский Роспотребнадзор, нет никаких документов, подтверждающих безопасность этих БАДов. Их якобы изготовил индивидуальный предприниматель Заволоцкий Михаил Юрьевич. Однако он прекратил деятельность в 2023 году, а по адресу, который указан на товаре, никакого производства нет.

Продажа таких товаров незаконна. Омичей просят сообщать в Роспотребнадзор, если они встретят эти БАДы в других магазинах.