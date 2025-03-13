Такой же награды удостоен и действующий министр сельского хозяйства.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о награждении государственными наградами Омской области. Золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» глава регионального Минсельхоза Николай Дрофа и бывший первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов, который в 2017 году исполнял обязанности главы города. Сейчас Фролов является депутатом Омского горсовета.

В документе указывается, что Дрофа награжден за особые заслуги в развитии сельскохозяйственного производства, а Фролов – за активную общественную деятельность, «свидетельствующую о высоком патриотическом отношении к Омской области».

Кроме того, этим же распоряжением почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Омской области» было присвоено первому заместителю мэра Омска, руководителю департамента городского хозяйства Евгению Фомину.