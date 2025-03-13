Омск-Информ
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·Происшествия

Сельчанина, который охотился незаконно, поймали.
Полицейские завели уголовное дело о незаконной охоте на 57-летнего жителя села Низового Муромцевского района Омской области. Мужчина застрелил косулю в 16 километрах от деревни Большекрасноярки на территории заказника «Аллапы». 
Однако забрать тушу убитого животного охотник не успел. Мужчину спугнул шум мотора приближающегося снегохода. Мужчина попытался сбежать, но попался охотинспектору.
Карабин «Вепрь» и снегоход, которые сельчанин использовал в охоте, у него изъяли.
·Происшествия

Сельчанина, который охотился незаконно, поймали.
Полицейские завели уголовное дело о незаконной охоте на 57-летнего жителя села Низового Муромцевского района Омской области. Мужчина застрелил косулю в 16 километрах от деревни Большекрасноярки на территории заказника «Аллапы». 
Однако забрать тушу убитого животного охотник не успел. Мужчину спугнул шум мотора приближающегося снегохода. Мужчина попытался сбежать, но попался охотинспектору.
Карабин «Вепрь» и снегоход, которые сельчанин использовал в охоте, у него изъяли.