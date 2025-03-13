Омск-Информ
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·Общество

Дом будет состоять в основном из однокомнатных квартир.
Индивидуальный предприниматель построит в Ленинском округе Омска 11-этажный дом. Здание появится на на улице 2-й Трамвайной.
Как сообщили в мэрии, проект дома разработало АО «Завод сборного железобетона № 6». В многоэтажке будет 256 квартир: 196 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Площадь жилых помещений составит 12 542,68 кв. м. 
Отметим, что один из этажей будет техническим, с местами для хранения велосипедов и колясок.
·Общество

Дом будет состоять в основном из однокомнатных квартир.
Индивидуальный предприниматель построит в Ленинском округе Омска 11-этажный дом. Здание появится на на улице 2-й Трамвайной.
Как сообщили в мэрии, проект дома разработало АО «Завод сборного железобетона № 6». В многоэтажке будет 256 квартир: 196 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Площадь жилых помещений составит 12 542,68 кв. м. 
Отметим, что один из этажей будет техническим, с местами для хранения велосипедов и колясок.