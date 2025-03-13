Глава комиссии Госсовета Алексей Цыденов высказался о развитии авиации в регионах.

Строительство нового аэропорта в Омске станет стимулом для развития региона, заявил глава комиссии Госсовета Алексей Цыденов. Авиационная доступность той или иной территории является существенным шагом к повышению экономической активности, считает эксперт.

Как сообщалось ранее, в начале 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ВЭБ.РФ поддержать строительство новых аэропортов в Краснодаре, Салехарде, Горно-Алтайске, Магнитогорске, Омске и Архызе. Воздушные гавани будут построены в ближайшие годы. В Омске ориентируются на 2028 год.

– Это, безусловно, стимул для развития регионов, поскольку авиационная доступность – это существенный шаг к повышению экономической активности. Понятно, что во всех регионах, где развивается авиационная инфраструктура, где увеличиваются авиационные перевозки за счет того, что они становятся более доступными, это способствует их непосредственному развитию, – сказал Цыденов в интервью агентству ТАСС.

Среди причин строительства нового аэропорта в Омске власти называются рост активности населения и бизнеса. Действующая воздушная гавань в ближайшие годы исчерпает потенциал для роста пассажиропотока.