Сотрудники медицинского учреждения за 500 тысяч рублей были готовы «отмазать» военного от дальнейшей службы.

В медицинских кругах Омска разгорается громкий коррупционный скандал. В госпитале для ветеранов войн выявили устойчивую организованную группу, которая за взятки помогала военнослужащему комиссоваться по болезни и уйти со службы в армии.

Как сообщили в пресс-службе Омского облсуда, в группу входили заведующая неврологическим отделением, врач-невролог и другие лица из числа сотрудников БУЗОО «Госпиталь для ветеранов войн». В 2023 году они получили взятку в размере 500 тыс. рублей за фиктивную госпитализацию военнослужащего в стационар учреждения и постановку диагноза по неврологическому заболеванию для дальнейшего освобождения его от прохождения военной службы.

Уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ расследует Следственный комитет. По ходатайству следствия фигуранты заключены под стражу.