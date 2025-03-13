Омск-Информ
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·Общество

На строительство уйдет не меньше двух лет.
Минстрой Омской области сообщил о заключении контракта на строительство школы в Одесском. Подрядчиком стала компания «АртРемСтрой».
Ей заплатят за строительство 1,3 млрд рублей. По контракту, компания должна успеть сдать готовое здание в 2027 году.
Отметим, что «АртРемСтрой» занималась строительством ливневки на улице Шаронова, ремонтом Октябрьского «горбатого» моста и строительством модульных корпусов в лагере «Орленок».
·Общество

На строительство уйдет не меньше двух лет.
Минстрой Омской области сообщил о заключении контракта на строительство школы в Одесском. Подрядчиком стала компания «АртРемСтрой».
Ей заплатят за строительство 1,3 млрд рублей. По контракту, компания должна успеть сдать готовое здание в 2027 году.
Отметим, что «АртРемСтрой» занималась строительством ливневки на улице Шаронова, ремонтом Октябрьского «горбатого» моста и строительством модульных корпусов в лагере «Орленок».