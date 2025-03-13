Омск-Информ
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·Происшествия

Среди пострадавших грузчик и сотрудница транспортной компании.
За минувшие сутки в полицию Омской области поступило 9 заявлений о дистанционных мошенничествах. Преступники похитили со счетов омичей 4,3 млн рублей.
В Любинском районе 29-летний грузчик перевел на счета мошенников 149 тыс. рублей. Его запугали уголовной ответственностью за финансирование вражеских вооруженных сил.
– Сельчанина мошенники убедили, что рассказывать о случившемся кому-либо не в его интересах, а имеющиеся сбережения необходимо срочно перевести на другой счет для сохранности, – сообщили в полиции.
В Омске сотрудница транспортной компании целую неделю «инвестировала» с помощью приложения мошенников. Прибыли женщина не получила, наоборот, потеряла 767 500 рублей.
·Происшествия

Среди пострадавших грузчик и сотрудница транспортной компании.
За минувшие сутки в полицию Омской области поступило 9 заявлений о дистанционных мошенничествах. Преступники похитили со счетов омичей 4,3 млн рублей.
В Любинском районе 29-летний грузчик перевел на счета мошенников 149 тыс. рублей. Его запугали уголовной ответственностью за финансирование вражеских вооруженных сил.
– Сельчанина мошенники убедили, что рассказывать о случившемся кому-либо не в его интересах, а имеющиеся сбережения необходимо срочно перевести на другой счет для сохранности, – сообщили в полиции.
В Омске сотрудница транспортной компании целую неделю «инвестировала» с помощью приложения мошенников. Прибыли женщина не получила, наоборот, потеряла 767 500 рублей.